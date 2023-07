Giovane sammarinese morso dal serpente velenoso che tiene in casa: corsa in Svizzera per il siero

Il serpente raro che tiene in casa lo morde e parte una corsa per reperire il siero. È quanto accaduto nel primo pomeriggio di ieri ad un giovane del Titano. Attorno alle 14.30 il ragazzo si è presentato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Stato dopo il morso del serpente che tiene nella teca domestica a casa. Il rettile in questione è però piuttosto raro e velenoso: si tratta di una vipera nordafricana, la Cerastes Cerastes, detta anche Vipera della sabbia. I contatti dei sanitari con il Centro Antiveleni di Pavia è stato fondamentale per reperire il siero specifico che era disponibile solo nella farmacia della facoltà medica dell’Università di Ginevra.

Un equipaggio di volontari della Croce Rossa Sammarinese è così partita alla volta della Svizzera nella notte trascorsa, ed ha consegnato ai medici della Terapia Intensiva dell’Ospedale di Stato il farmaco che, nel caso si rendesse necessaria la somministrazione, sarà subito disponibile.



Il giovane coinvolto ora è in buone condizioni, ma resta ricoverato per essere monitorato.