Giunta Chiesanuova: donati 10 bonus bebè nel 2021.

La Giunta di Chiesanuova conferma la sua iniziativa a sostegno della natalità. Sono stati infatti donati ai residenti del castello, anche nel 2021, 10 bonus bebè per i nuovi nati di quest'anno. Donato anche, in collaborazione con le insegnanti delle scuole dell'infanzia ed elementari del Castello, il libro "Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo" di Malala Yousafzai, autrice pakistana che ha lottato pubblicamente contro il regime talebano per difendere il diritto dei bambini di andare a scuola.

Leggi il comunicato stampa della Giunta di Castello

Foto Gallery Le famiglie che hanno ricevuto il bonus

