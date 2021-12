Giunta Chiesanuova: bonus bebè 2021

Con grande soddisfazione la Giunta di Castello di Chiesanuova e il suo Capitano hanno rinnovato la campagna di sostegno a maternità e famiglia. Infatti, nel 2021 sono stati consegnati 10 bonus bebè per i nuovi nati residenti a Chiesanuova, un contributo simbolico per incentivare la natalità. Inoltre, viste le restrizioni Covid19, per questo Natale la Giunta, in collaborazione con le insegnanti delle scuole dell'infanzia ed elementari di Chiesanuova, ha pensato di donare a tutti i bambini il libro: "Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo" (Malala Yousafzai). L'autrice è una ragazza pakistana che da piccola ha lottato pubblicamente contro il regime talebano per difendere il diritto dei bambini di andare a scuola. Sopravvissuta all'attentato sullo scuolabus, Malala ha continuato la sua battaglia con coraggio e vincendo a soli 17 anni il premi Nobel per la pace. La Giunta, infine, rinnova gli auguri di buone feste, raccomandando massima attenzione vista l'attuale situazione sanitaria.









Comunicato stampa

Giunta di Castello di Chiesanuova