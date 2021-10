GAZZETTA UFFICIALE Green Pass: deroga ai sammarinesi, i consigli degli Esteri

Green Pass: deroga ai sammarinesi, i consigli degli Esteri.

Pubblicata in Gazzetta ufficiale la deroga al 31 dicembre per i vaccinati sputnik, la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri consiglia comunque ai cittadini sammarinesi che vogliano accedere in Italia a luoghi dov’è previsto l’obbligo di Green Pass, di portare sempre con sé certificazione di avvenuta vaccinazione (tesserino vaccinale rilasciato dall’ISS oppure Green Pass sammarinese), consigliando inoltre di munirsi di copia dell'articolo della Gazzetta Ufficiale reperibile al link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/21/21G00157/sg cui aggiungere anche copia dell’art. 6 del precedente Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021, all’interno del quale viene regolamentata la deroga, reperibile al link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-06&atto.codiceRedazionale=21G00125&elenco30giorni=false.

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri rimane a disposizione della cittadinanza per chiarimenti in merito alle questioni relative alla mobilità alla email viaggiareinformati@esteri.sm e al n. 0549-882337.

