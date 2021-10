Green pass: ecco la deroga pubblicata in Gazzetta Ufficiale

La deroga per il green pass sammarinese, frutto di un accordo fra i governi di San Marino e Italia, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Come preannunciato da giorni, prevede un'estensione tout court della deroga già accordata in agosto e che resta valida fino al 31 dicembre 2021. Il segretario Ciavatta ha intanto chiesto al Comitato Esecutivo un documento di accompagnamento per i sammarinesi con proroghe e deroghe.

Gazzetta Ufficiale - 21 ottobre 2021