APAS Guardie zoofile volontarie: angeli custodi per tutelare ogni animale È partita la sottoscrizione del pdl d'iniziativa popolare promossa dall'Associazione Sammarinese Protezione Animali

Un nuovo corpo di volontari per tutelare e proteggere gli animali. Sarà questo il ruolo delle Guardie Zoofile Volontarie, volute con forza da Apas. Potranno intervenire in caso di illeciti amministrativi e anche penali, proteggendo gli animali da maltrattamenti e custodie non corrette.

Queste figure saranno dei veri e propri angeli custodi per ogni tipo di animale. Ad oggi infatti, nella legislazione sammarinese, non è prevista la possibilità da parte dell’autorità competente di impartire prescrizioni in materia di detenzione di animali diversi da quelli di affezione.

Nel servizio l'intervista a Emanuela Stolfi (Presidente Apas)

