I pellegrini sammarinesi sono arrivati a Loreto

Venerdì 3 luglio, dopo circa 150 chilometri di cammino, i pellegrini partiti domenica 28 giugno da San Marino sono arrivati a Loreto. Hanno preso parte alla messa e, sul sagrato del santuario “Madonna della Santa Casa”, hanno ricevuto la benedizione dal Rettore della basilica Padre Frate Carollo.

Il vescovo di San Marino e Montefeltro, Monsignor Andrea Turazzi, il 26 giugno aveva scritto una lettera ai pellegrini. “Un viaggio che compiono per personale devozione, ma cui affido una missione di preghiera e intercessione per la Diocesi di San Marino – Montefeltro, perché ognuno di noi sappia farsi speranza in un mondo ferito” aveva scritto Monsignor Turazzi. Prima della partenza, avvenuta il 28 giugno, sul sagrato della chiesa di San Francesco di Città i pellegrini avevano ricevuto la benedizione del vescovo.

A guidare il gruppo Giovanni Francesco Ugolini; insieme a lui Andrea Pasini, Terzo Zafferani, Enzo Beccari, Georgeta Rosu e Guerrino Baldolini. Il cammino, quest’anno, ha assunto una valenza particolare, con un sentito ringraziamento alla Madonna della “Santa Casa” - alla quale tanti sammarinesi sono devoti - per la protezione in occasione della drammatica emergenza coronavirus.



