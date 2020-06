Parte il pellegrinaggio San Marino-Loreto

Giovanni Francesco Ugolini partirà questa mattina per un pellegrinaggio con destinazione Loreto. Questa nuova “camminata” sarà all’insegna di un particolare ringraziamento alla Madonna della “Santa Casa” di Loreto, alla quale tanti sammarinesi sono devoti, per la protezione divina sulla nostra Repubblica in occasione delle drammatiche vicende relative al contagio da COVID 19.

Ugolini sarà accompagnato da Andrea Paesini, Terzo Zafferani, Enzo Beccari, Georgeta Rosu, Guerrino Baldolini.

Il percorso di 150 km si svolgerà con le seguenti tappe :

San Marino – Mondaino 28 km

Mondaino – Tavernelle 25 km

Tavernelle – Corinaldo 27 km

Corinaldo – San Marcello 22 km

San Marcello – Casenuove 28 km

Casenuove – Loreto 20 km

I camminatori, prima della partenza, riceveranno la benedizione di Mons. Vescovo Andrea Turazzi sul sagrato della chiesa di San Francesco di Città.

Comunicato stampa

Pellegrinaggio San Marino-Loreto