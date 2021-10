UDS Ieri sera al Teatro Concordia "Un concerto per l'Afghanistan"

Ieri sera si è svolto al Teatro Concordia di Borgo Maggiore il concerto di beneficenza per l'Afghanistan organizzato da Unione Donne Sammarinesi. Alcuni fra i più interessanti artisti della scena contemporanea del jazz italiano si sono alternati sul palco del Teatro Concordia in supporto alla popolazione afghana.

L’intero incasso della serata infatti sarà interamente devoluto in beneficenza, grazie alla generosità degli artisti, all’associazione Pangea Onlus, organizzazione no profit che dal 2002 lavora in Afghanistan e non solo, per favorire lo sviluppo economico e sociale delle donne e delle loro famiglie attraverso strumenti quali l’istruzione, l’educazione ai diritti umani, l’educazione igienico-sanitaria e alla salute riproduttiva, la formazione professionale, la creazione di attività generatrici di reddito e la microfinanza.

