STUPORE Il Comites replica al presidente Sassoli: “Avremmo dovuto attendere ancora la manna dal cielo?”

Il Comites replica al presidente Sassoli: “Avremmo dovuto attendere ancora la manna dal cielo?”.

Il Comites San Marino, in una nota, esprime stupore per le parole espresse, in conferenza stampa, da David Sassoli, al Meeting di Rimini. Il presidente del Parlamento europeo, riferendosi alla mancata approvazione di Sputnik da parte dell'ente regolatore europeo dei farmaci, ha affermato che le "autorità di San Marino potevano ponderare meglio alcune scelte”. Comites ricostruisce così la dinamica che ha portato la Repubblica a rifornirsi del vaccino russo, in un momento in cui San Marino era “pressato dai numeri estremamente alti dei contagi e dalla aspre critiche dei cittadini”. Il Comitato degli italiani residenti all'estero sottolinea le risposte “sfuggenti ed evasive” giunte da Roma alle “nostre continue suppliche per un intervento immediato”. “Avremmo dovuto attendere ancora la manna dal cielo?”, chiede provocatoriamente. Vista questa mancanza, il Comites chiede dunque rispetto per San Marino e i 16mila italiani qui residenti, nonché rassicurazioni sulla possibilità di inoculare, come terza dose, una “vaccino certificato Ema per avere accesso al Green Pass”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: