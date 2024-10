SANITÀ Il Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni ad Assisi per il G7 Disabilità Da oggi fino al 17 ottobre per la prima volta i 7 grandi Paesi del Mondo e l’UE affrontano queste tematiche.

Il Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni ad Assisi per il G7 Disabilità.

Il Segretario di Stato alla Sanità, Mariella Mularoni partecipa ad Assisi al G7 su inclusione disabilità. Da oggi fino al 17 ottobre per la prima volta i 7 grandi paesi del Mondo e l’UE affrontano queste tematiche. Al centro della tre giorni, i temi dell’inclusione e della disabilità, suddivisi in 6 panel che vanno dall'accessibilità universale, dalla vita indipendente al diritto di partecipazione per arrivare anche a parlare di sport e servizi.

Assieme al Segretario Mularoni, prenderà parte ai lavori anche la Presidente della Commissione sammarinese CSD ONU, Patrizia Gallo. “Questo incontro rappresenta un'importante opportunità per ribadire il nostro impegno verso l'accessibilità universale – ha dichiarato il Segretario alla Sanità alla vigilia degli incontri-. San Marino è fermamente impegnato a garantire che ogni individuo abbia accesso agli stessi diritti e opportunità, indipendentemente dalle proprie capacità”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: