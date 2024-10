ISS, lunedì al via la campagna gratuita contro l'influenza stagionale "Non perdere tempo, proteggi te stesso e i tuoi cari"

"Non perdere tempo, proteggi te stesso e i tuoi cari". Al via la nuova campagna gratuita contro l'influenza stagionale.

"Noi crediamo nei vaccini, sia a quelli per adulti sia a livello pediatrico - spiega Pierluigi Arcangeli, Direttore del Dipartimento Socio-Sanitario dell’ISS - Noi crediamo nella grande azione preventiva che il vaccino svolge nei confronti dello sviluppo della malattia. Questo non è solo un problema sanitario, clinico e preventivo ma è un problema etico. Un problema di giusti comportamenti nei confronti di tutta la popolazione in particolare verso le fasce più deboli".



Si parte nella sala "La cicogna" con un open day per gli adulti lunedì dalle 9 alle 16. Per i bambini il primo appuntamento è mercoledì dalle 16 alle 18. Per partecipare, non è necessaria la prenotazione durante l'open day mentre per le altre date bisogna telefonare al CUP. E' stata prevista un fitta rete di date per una rapida e capillare somministrazione.



La vaccinazione è rivolta a tutti con una raccomandazione per le categorie a rischio: bambini fino ai 6 anni, donne in gravidanza, operatori sanitari, over 60 e persone con patologie acute e croniche.

"Facciamo un appello alla cittadinanza a proteggersi - conclude Mariella Mularoni, Segretario alla Sanità - a proteggere se stessi, la propria famiglia, i propri figli per evitare delle complicanze ma anche proteggere soprattutto le persone più fragili". Nel video le interviste a Pierluigi Arcangeli, Direttore del Dipartimento Socio-Sanitario dell’ISS, Mariella Mularoni, Segretario alla Sanità.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: