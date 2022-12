FILATELIA ISS: presentato il francobollo commemorativo per l'emergenza covid L'emissione riprende i bozzetti originali dell'installazione, inaugurata all'esterno dell'ospedale di stato nel settembre 2020, voluta come segno di gratitudine per il personale sanitario.

Realizzata in un momento di estrema crisi oggi vuole diventare simbolo della fine dell'emergenza. È l'opera dell'artista Gianluigi Giulianelli inaugurata all'esterno dell'ospedale di stato nel settembre 2020. L'installazione, voluta come segno di gratitudine al personale sanitario nella lotta al covid, diventa anche un'emissione filatelica. I quattro valori della serie postale riprendono infatti i bozzetti originali dell'installazione mettendo in luce i vari stati d'animo di quel drammatico periodo.

"Oggi abbiamo elementi che ci possono consentire di dire che, pur non essendo superato totalmente il contagio, però è una diffusione della malattia sicuramente diversa da quella di uno o due anni fa - evidenzia il Segretario di Stato alla Sanità Roberto Ciavatta - l'anno scorso cedo che nessuno avrebbe potuto scommetterlo, oggi invece siamo nelle condizioni per poter fare tutti gli sforzi per mandare a pieno regime l'attività sanitaria".

Emissione realizzata in una tiratura massima di 20.000 foglietti ideata anche per continuare a diffondere la conoscenza di San Marino nel mondo attraverso la filatelia.

"Non ci dobbiamo dimenticare a chi è dedicata quest'opera - evidenzia Gianluigi Giulianelli - che hanno messo tantissima energia e coraggio in tutto quello che hanno fatto in quei giorni tragici". "Il nostro compito - aggiunge Gian Luca Amici, Direttore Poste San Marino - è rappresentare l'immagine della Repubblica verso l'estero. Era necessario rappresentare quest'opera che ha segnato come il periodo di pandemia è stato vissuto a San Marino".

Nel servizio le interviste a Roberto Ciavatta (Segretario di Stato alla Sanità), Gianluigi Giulianelli (Artista) e Gian Luca Amici (Direttore Poste San Marino)

