Ufn: opera commemorativa per l'emergenza sanitaria 4/5

I quattro valori della serie postale sono dedicati all’Opera commemorativa per l’emergenza sanitaria e riprendono i bozzetti dell’opera scultorea realizzata dall’artista sammarinese Gianluigi Giulianelli, voluta e inaugurata dai Capitani Reggenti l’8 settembre 2020 quale omaggio e segno di gratitudine e ringraziamento al personale medico sanitario e a tutti coloro che hanno vissuto in prima linea la pandemia, oltre che quale tributo alle vittime. L’opera intendeva mettere in luce gli stati d’animo di quel drammatico periodo: isolamento, desolazione, sconforto, nostalgia, malattia, disperazione, mentre una figura femminile alata rappresenta l’amore e il coraggio, spogliata di tutte le paure. Il primo valore da euro 1,20 mostra una figura seduta, rappresentazione della nostalgia, particolare dello schizzo preparatorio di Gianluigi Giulianelli. Il secondo francobollo da euro 1,20 riproduce una figura inginocchiata: la speranza. Il terzo valore da euro 1,20 mostra una figura che si copre il volto con le mani: la disperazione. Il quarto francobollo da euro 1,20 riporta una figura seduta che si porta le mani al volto e che rappresenta la nostalgia. Tutte le immagini sono prese dagli schizzi preparatori per l’Opera commemorativa di Gianluigi Giulianelli. Completano i francobolli il valore “1,20”, le scritte “San Marino” e “Opera commemorativa per l’emergenza sanitaria”, lo stemma della Repubblica e l’anno di emissione 2022.

cs Ufficio Filatelico Numismatico