COVID E CERIMONIE Istanze d'Arengo solo online, sospesa la festa delle Milizie

Sospesa e rinviata a data da destinarsi la Cerimonia del 25 Marzo, in occasione dell'Anniversario dell'Arengo del 1906 e della Festa delle Milizie. Anche quest'anno la pandemia e le misure predisposte a contenimento del contagio stravolgono le tradizioni, modificano il cerimoniale dei momenti più sentiti dal popolo sammarinese, quelli che, nel tempo, ne tengono viva l'identità. Cambiamenti solo parziali per la Cerimonia di insediamento dei Capitani Reggenti del 1° aprile: si terrà seguendo il protocollo ufficiale, ma saranno previsti ingressi contingentati degli ospiti nei luoghi simbolo, che verranno toccati lungo la mattinata di celebrazioni, da Palazzo Valloni a Palazzo Pubblico, fino alla Basilica del Santo.

La domenica successiva, 4 aprile, giornata delle Istanze d'Arengo: l'esercizio del diritto di petizione popolare verrà garantito, ma la presentazione delle Istanze andrà fatta solo per via telematica. I cittadini che intendano presentare istanze dovranno farle pervenire all'indirizzo email info.segreteriaistituzionale@pa.sm, una volta che l'istanza sarà stata sottoscritta, firmata e scansionata, entro il mezzogiorno di domenica 4 aprile. Gli originali delle istanze dovranno comunque essere consegnati all'Ufficio Segreteria Istituzionale da uno dei sottoscrittori al termine della fase d'emergenza, o per via postale. La lettura delle Istanze da parte del Segretario agli Interni, alla presenza della Reggenza, verrà data domenica 4 aprile dalle 12, su Radio San Marino Classic (su 103.2fm) e in diretta streaming sul sito del Consiglio Grande e Generale.

Scarica il fac-simile della formulazione di istanza d'arengo

