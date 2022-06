IVG "legge ancora ferma in prima lettura". UDS incontra i Capitani Reggenti e "Uno di Noi"

Ad otto mesi dal Referendum sull'interruzione volontaria di gravidanza, la legge è ancora ferma in prima lettura. Preoccupate per il lento proseguimento dell’iter legislativo (il passaggio in Commissione Consiliare Permanente non è stato ancora calendarizzato) e temendo le conseguenze di un mancato o inadeguato confronto tra le forze politiche sul testo finale di legge, Unione donne Sammarinesi ha incontrato i Capitani Reggenti e l'associazione “Uno di Noi”.

Ai Capi di Stato la rappresentanza di UDS ha ricordato l'intenso lavoro partito subito dopo l'esito delle urne. Dopo aver presentato a tutti i partiti politici un documento sugli aspetti fondamentali da includere in una buona normativa sull’IVG, l’associazione ha elaborato i propri emendamenti al progetto di legge del Congresso di Stato. L’articolato emendato è stato inviato a tutte le forze politiche con l’auspicio che sia recepito nella maniera più ampia e condivisa possibile. UDS ha inoltre incontrato l’associazione “Uno di Noi”, ex comitato contrario al Referendum, rilevando posizioni talmente distanti da impedire un lavoro congiunto. UDS ha rimarcato che gli emendamenti proposti da “Uno di Noi” di fatto impediscono alle donne l’accesso all’IVG creando ostacoli e storture inaccettabili e totalmente assenti nella normativa italiana. UDS si augura che entro la fine di luglio l’iter legislativo possa concludersi con una normativa che riconosca alle donne l’accesso ad un diritto “che arriva a San Marino – dicono- con un ritardo spaventoso”.

