BELLARIA L'autovelox umano battuto dall'elettricista extralarge, terzo dei 'pataca' romagnoli

Era il superfavorito della vigilia, Manuel Cancellieri, per tutti ormai l'autovelox umano, ma al rush finale è stato battuto da Renato Gobbi, elettricista extralarge, come riporta il Resto del Carlino.

'Renè de Buré' il nuovo re dei 'pataca', è stato il più votato nella cena conviviale "la Zingarata n.37" dell'Associazione dei pataca romagnoli. Gobbi ha vinto per acclamazione, per essere entrato nel macchinario della risonanza magnetica, ed esserne uscito solo dopo l'aiuto dei sanitari che lo hanno tirato per le gambe.

Secondo posto per Gabriele Sarti, imbianchino tifoso juventino, che utilizzava il braccio gru del suo camion per attaccare la bandiera a un palo della luce. Fino a che gli amici 'interisti', gli hanno spento il mezzo, lasciandolo alcune ore per aria nel gabbiotto.

Sul podio anche il nostro "autovelox". Terzo posto per la 'trovata' il giorno di halloween. Se avesse vinto sarebbe stato il primo re straniero dell'Apr.

