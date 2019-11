"Autovelox umano": ecco uno degli ideatori del costume

L'intervista a Manuel Cancellieri

Niente Joker, Vampiri o Licantropi, il costume più riuscito di questo Halloween è stato “l'autovelox umano di Murata”. Manuel Cancellieri è uno degli ideatori del costume: "È nato tutto per scherzo, non ci aspettavamo certo tutta questa visibilità".

Il video realizzato in totale sicurezza, pubblicato inizialmente per scherzo sui social, in poche ore è diventato virale raccogliendo simpatici commenti. Condivisione dopo condivisione la notizia prima è finita su gran parte dei giornali online italiani e poi è stata ripresa anche dall'ex Ministro degli Interni Matteo Salvini. Ora l'attesa è per la prossima festa di Halloween, quale costume realizzeranno?

Nel servizio l'intervista a Manuel Cancellieri