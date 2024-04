Borgo Maggiore: inaugurata la nuova area sgambamento cani

Nel servizio le interviste a Barbara Bollini (Capitano di Castello Borgo Maggiore) e Emanuela Stolfi (Presidente APAS)

Un nuovo spazio dedicato agli amici a quattro zampe per socializzare e divertisti in tutta sicurezza. L'area sgambamento per cani nel parco della piscina del centro sportivo dei Tavolucci è stata fortemente voluta dalla Giunta di Castello di Borgo Maggiore, realizzata in collaborazione con l'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici e l'Apas.

"Un desiderio che la Giunta aveva fortemente - afferma Barbara Bollini, Capitano di Castello Borgo Maggiore - quello che chiedo è che i cittadini rispetto e cura per il luogo e per i cani stessi. Nel castello do Borgo, che conta 7.000 abitanti, siamo consapevoli che è uno sgambatoio piccolo per il momento, però ho detto iniziamo da qui ed in futuro sicuramente ne nasceranno degli altri".

La speranza ora, aggiunge la presidente di APAS Emanuela Stolfi, è avere almeno un area come questa in ogni castello: "Questa è una magnifica area, di cui appunto ringraziamo la Giunta di Borgo Maggiore, ora auspichiamo che anche negli altri castelli arrivino queste aree".

