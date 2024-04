San Marino: "spolverata" di neve nella notte a Città, Carpegna innevato

L'ondata di aria fredda ha portato ad un forte abbassamento delle temperature a San Marino Città, con 4 gradi rilevati e alcune "spolverate di neve" nella prima nottata fra giovedì e venerdì. Un manto bianco che ha avuto una breve durata, dato che in tarda nottata il termometro è poi risalito fino a 11 gradi. La neve ha imbiancato anche il Monte Carpegna. Se domenica temperature estive, oltre i 25 gradi, con molti al mare, nel giro di pochi giorni un calo di oltre 20°.

Per oggi - riporta 3Bmeteo - cielo sereno e basso rischio di fenomeni sul Titano, con temperature fra i 4 e gli 11 gradi. Tempo in peggioramento per sabato, per cui si prevede anche l'arrivo di nuovi fenomeni temporaleschi.