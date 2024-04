Ultime ore per l'ondata di freddo, la neve torna sull'appennino

Durerà almeno fino a tutta la giornata di oggi l'ondata di freddo anomalo che ha portato sull'Italia un tracollo di oltre 20 gradi in circa una settimana. Temperature più primaverili previste per il ponte del 25 aprile, tranne che al Nordovest. Oggi allerta gialla per il maltempo in Basilicata, Calabria, Campania e Lazio.

In Emilia Romagna nevica nel reggiano fin sotto i 600 metri di quota, come informa @EmiliaRomagnaMeteo. Nevicate attese nel corso della mattinata con fenomeni poi in calo nelle ore successive. La temperatura in riviera all'alba era di circa 8 gradi, così come a San Marino.