BERS, la Camera di commercio sarà il facilitatore operativo al fianco delle aziende

La Camera di commercio sammarinese sarà l’anello di congiunzione tra le imprese del territorio e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo. Un ruolo di facilitazione operativa nel business, per entrare in mercati aggiuntivi che altrimenti sarebbe stato molto difficile raggiungere. "Tutte le imprese sammarinesi che saranno interessate a realizzare investimenti o comunque a fornire i propri prodotti nei paesi cosiddetti operativi, saranno supportate finanziariamente in varie modalità, come l’assicurazione del credito. Un aiuto indiretto ma molto concreto" spiega Denis Cecchetti DG Camera di commercio RSM. La Repubblica è azionista della BERS del 2018, ma non è un paese operativo, pertanto lo Stato non può intrattenere rapporti diretti con la banca ma i servizi che l'istituto finanziario internazionale gestisce, possono diventare un’opportunità strategica. Si tratta di un’ampia gamma di strumenti finanziari fino alla conoscenza dei mercati regionali. BERS promuove il commercio estero attraverso i programmi di facilitazione verso, da, e all’interno delle regioni in cui è presente ed offre una serie di prodotti tra cui garanzie e anticipi di cassa. In particolare la banca è specializzata nella collaborazione con il settore privato, da quello energetico all'agroalimentare, dal settore immobiliare alle economie verdi. Nel video l'intervista a Denis Cecchetti DG Camera di commercio RSM.