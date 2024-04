In bici per Michi: domenica mattina il corteo di sensibilizzazione

Alcune immagini dell'arrivo sul Pianello

“In bici per Michi”: tanti amici, conoscenti o semplici appassionati di ciclismo si sono ritrovati questa mattina per ricordare Stefano Michi nel corteo ciclistico organizzato dalla Federazione Sammarinese Ciclismo.

Partiti questa mattina alle 9:30 da Piazza Tini a Dogana sono arrivati fino in centro storico, in Piazza della Libertà. Lo scopo, oltre per ricordare l'amico scomparso, è sensibilizzare l'opinione pubblica, le istituzioni, gli automobilisti e i ciclisti. Presente anche il segretario alla Cultura, Andrea Belluzzi, appassionato ciclista e amico di Michi.