Ciclista 62enne di San Marino investito al confine: auto scappa, poi viene sequestrata

Le immagini dei rilievi della Polizia stradale

È Stefano Michi - 62 anni - il ciclista sammarinese investito giovedì mattina, attorno alle 9.30, a pochi centinaia di metri dal confine di Dogana, sulla Superstrada. A colpirlo – la dinamica è ancora da ricostruire – un'auto targata San Marino che però non si è fermata a prestare soccorso; proseguendo la corsa, ha varcato il confine entrando in territorio sammarinese.

Qui l'auto 'pirata' è stata fermata dalle forze dell'ordine. La Polizia civile si limita a dichiarare che è stata posta sotto sequestro una vettura "verosimilmente compatibile" con quella del sinistro. Le indagini sono in corso ed è stato aperto un accertamento tecnico. L'automobilista, di 37 anni e presunto responsabile del sinistro, aveva parcheggiato il mezzo ed era rimasto nell'abitacolo in stato confusionale; soccorso è stato portato in Ospedale di Stato per gli accertamenti del caso.

Molto gravi le condizioni del ciclista che, soccorso dai sanitari del 118, è stato subito trasportato all'ospedale “Bufalini” di Cesena con un elicottero partito da Ravenna e atterrato vicino al luogo del sinistro. L'uomo si trova nel reparto di terapia intensiva, in prognosi riservata. Nella caduta rovinosa, il suo casco si è rotto, segno di un forte impatto sull'asfalto. Per i rilievi e la ricostruzione della dinamica, la Polizia stradale di Rimini, competente territorialmente.