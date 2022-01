Truffe online: attenzione ai gruppi di marketplace, chiesto oscuramento di falso sito BKN301

Non si fermano i tentativi di truffa online in territorio sammarinese, con nuove segnalazioni che emergono di giorno in giorno e una forte vigilanza del fenomeno da parte della Guardia di Rocca.

Nell'ultimo periodo stanno crescendo i tentativi di sottrarre denaro a chi inserisce degli articoli sui gruppi facebook marketplace, in cui è possibile vendere o scambiare articoli.

I truffatori si fingono acquirenti e chiedono al venditore se sia possibile inviare un corriere con dei soldi in cambio dell'oggetto richiesto, invece che incontrare l'utente di persona. Molto spesso in questi casi - spiega la Guardia di Rocca - i truffatori chiedono al venditore di pagare una cifra come assicurazione per la spedizione, che però non avverrà mai. In altri casi l'obiettivo è avere informazioni sull'orario in cui i venditori si trovano in casa o carpire dati sensibili. La raccomandazione del Corpo è di non accettare mai scambi di questo tipo e, in ogni caso, non fornire mai informazioni bancarie o sugli orari in cui ci si trova in casa.









La Guardia di Rocca garantisce il monitoraggio sull'attività nei gruppi online sulle possibili truffe e, allo stesso tempo, mantiene alta l'attenzione sulle frodi delle carte di credito. Dopo le cinque denunce presentate è stato chiesto l'oscuramento del sito del falso portale BKN301 a cui vengono indirizzati gli utenti nei messaggi truffa.

Per tutte le segnalazioni di truffa online - riferisce il corpo - è attivo un numero whatsapp in cui si possono segnalare tutte le attività sospette e inoltrare i messaggi ricevuti.