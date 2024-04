Domagnano: al via i lavori per la costruzione definitiva della rotatoria

La prima fase sperimentale, conclusa a luglio 2023, ha permesso ai tecnici dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici di monitorare i flussi veicolari e studiare la soluzione più ottimale per ultimare al meglio il progetto esecutivo. La rotatoria di Domagnano, spiega l'Azienda, si è rivelata utile per moderare il traffico ed efficace in termini di sicurezza e fluidificazione dei flussi veicolari.

Altro obiettivo raggiunto appunto l'aumento della sicurezza dell'intersezione: costringendo tutti i veicoli a rallentare, aggiunge AASLP, si è fatto si che la strada Via Ottava Gualdaria abbia la stessa priorità di passaggio della superstrada. L'intervento ha poi ridotto i punti di conflitto tra i flussi di attraversamento dell'intersezione, agevolando i residenti ed i fruitori della zona durante la marcia da e verso le abitazioni o gli esercizi commerciali.

I lavori per l'esecuzione definitiva della rotatoria partiranno martedì 30 aprile: “I tecnici hanno organizzato l'intervento – afferma Giuliana Barulli, direttrice Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici – considerando tutte le esigenze, mettendo al primo posto la sicurezza sul lavoro degli operai”.