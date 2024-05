San Marino: concluso lavoro su Accordo di Associazione. Šefčovič, 'firma in autunno', Beccari, 'nuovo orizzonte'

Luca Beccari sentito da Luca Salvatori

A Bruxelles, la finalizzazione della bozza dei testi legali relativi all’Accordo di associazione tra Unione europea, San Marino e Andorra, preceduta da una riunione tra le tre delegazioni. Si è discusso delle procedure che dovranno portare alla firma e all’entrata in vigore del testo - come riporta una nota degli Esteri - e infine al coordinamento da mettere in atto in materia di comunicazione e di supporto da parte dalla Commissione europea.

Ora diventa fondamentale la migliore divulgazione del testo e dei contenuti, con i rispettivi cittadini, prima della firma. Il Segretario agli Esteri, Luca Beccari, in conferenza stampa con il Vicepresidente Esecutivo della Commissione europea, Maroš Šefčovič e il Capo del Governo di Andorra, Xavier Espot, ha posto l'accento sugli aspetti salienti dell’Accordo, che consentiranno alla Repubblica di San Marino di essere pienamente integrata nel Mercato Unico dell’UE, senza stravolgerne i meccanismi istituzionali.

"Abbiamo concluso il lavoro sull'accordo di associazione tra l'Ue e San Marino e Andorra e ci aspettiamo che il Consiglio Ue autorizzi la Commissione a ratificarlo entro l'autunno. Una volta firmato dai governi e dalla Commissione, a quel punto sarà trasmesso al Parlamento europeo per la ratifica finale", ha detto Šefčovič. "Oggi si apre un nuovo orizzonte di cooperazione che ci vede insieme nel futuro, non solo nel livello della cooperazione economica ma in tutte le sfide del futuro. Covid e pandemia hanno dimostrato che non è più possibile camminare da soli, e anche le incertezze che vediamo nel mondo a livello geopolitico rappresentano un richiamo all'unità. San Marino, anche se non è parte dell'Ue, si sente europeo", ha aggiunto il Segretario agli Esteri, Luca Beccari.



Maroš Šefčovič, ha inoltre parlato di come l’attuale contesto geopolitico abbia offerto una dimensione nuova alla necessità di consolidare il partenariato con i vicini e con i Paesi che condividono gli stessi valori, come San Marino ed Andorra: "Una delle intese di più ampia portata offerte dall’UE ai partner esterni".

Le soluzioni adottate ed inserite nell’Accordo, oltre a essere allineate con l’'acquis' comunitario, prevedono necessari periodi di adattamento, se necessari, mentre saranno immediatamente esecutivi all’entrata in vigore dell’Accordo gli aspetti che già rilevano una sostanziale uniformità tra la legislazione nazionale e quella Ue.

Soddisfazione dalle parti e, in particolare per SdS Beccari per una intesa fondamentale per la Repubblica, "una tappa storica del suo percorso di integrazione internazionale e di progressiva affermazione in ambito economico, sociale e culturale".

Il servizio del nostro inviato Luca Salvatori che ha sentito il Segretario agli Esteri Luca Beccari