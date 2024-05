A Bruxelles la finalizzazione della bozza dei testi legali relativi all’Accordo di Associazione

A Palazzo Berlaymont a Bruxelles, si è svolto oggi l’evento politico relativo alla finalizzazione della bozza dei testi legali relativi all’Accordo di associazione tra Unione europea e, rispettivamente, Andorra e San Marino. La presentazione è stata preceduta da una riunione tra le tre delegazioni, presiedute ai più alti livelli negoziali, nel cui ambito sono stati esaminati i lavori che hanno portato alla finalizzazione dei testi; sono state discusse le procedure che dovranno condurre alla firma e all’entrata in vigore del testo e infine al coordinamento da mettere in atto in materia di comunicazione e di supporto da parte dalla Commissione europea. Nel corso dell’incontro trilaterale, si sono condivise delle modalità di condivisione, verso i rispettivi cittadini, del testo e dei contenuti dell’Accordo, considerando fondamentale precedere la firma dello stesso con una maggiore divulgazione a livello nazionale. A seguire la presentazione, il Vicepresidente Esecutivo della Commissione europea, Maroš Šefčovič, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri di San Marino, Luca Beccari e il Capo del Governo di Andorra, Xavier Espot, affiancati dalle rispettive delegazioni, hanno illustrato alla stampa le riflessioni e i commenti circa le ricadute positive che l’Accordo produrrà all’interno dei rispettivi Stati e nell’Unione europea. Da parte sammarinese, particolare attenzione è stata accordata agli aspetti salienti dell’Accordo, che consentiranno alla Repubblica di San Marino di essere pienamente integrata nel Mercato Unico dell’Unione europea, in forma armonica e senza stravolgere i rispettivi delicati meccanismi istituzionali. Nel corso della conferenza stampa, piena soddisfazione è stata espressa dal Vice Presidente della Commissione europea, Maroš Šefčovič, anche nel rimarcare quanto l’attuale contesto geopolitico abbia offerto una dimensione nuova alla necessità di consolidare il partenariato con i vicini e con i Paesi che condividono gli stessi valori, quali San Marino ed Andorra. Da parte dell’Unione europea, sottolineato quanto l’Accordo di Associazione sia una delle intese di più ampia portata offerte dall’UE ai partner esterni, a testimonianza dell’ampio negoziato svolto. Le soluzioni adottate ed inserite nell’Accordo, oltre a essere perfettamente allineate con l’acquis communautaire, prevedono necessari periodi di adattamento, ove questi siano riconosciuti necessari, mentre saranno immediatamente esecutivi all’entrata in vigore dell’Accordo gli aspetti che già rilevano una sostanziale uniformità tra la legislazione nazionale e quella Ue. Beccari si è rivolto con gratitudine ai rappresentanti politici e negoziali della Commissione che, soprattutto nel periodo più recente, hanno consentito di portare a compimento con determinazione una intesa fondamentale per la Repubblica, che segnerà una tappa storica del suo percorso di integrazione internazionale e di progressiva affermazione in ambito economico, sociale e culturale.

cs SdS Esteri