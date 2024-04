Inaugurata nella Scuola media di Fonte dell'Ovo la palestra a cielo aperto di Calisthenic. Finanziata dal Lions Club San Marino è a disposizione di tutti i cittadini e ha come obiettivo la promozione di una disciplina che utilizza il peso corporeo come resistenza per allenare e migliorare il fisico.

In occasione dell'inaugurazione presenti anche coach dell'Accademia di Calisthenics per guidare gli studenti della scuola media in alcuni esercizi.