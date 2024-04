Tamponamento sulla Superstrada, cure dei sanitari per un sammarinese

Tamponamento, poco dopo le 14, in via IV giugno a Serravalle fra due auto sammarinesi. Una VW Golf, all'altezza del ristorante Il Monte e a ridosso di un attraversamento pedonale, ha sbattuto sul retro di una Ford Kuga che la precedeva. L'impatto ha fatto scoppiare gli airbag della Golf. Alla guida due uomini, uno dei quali ha richiesto le cure dei sanitari del 118, ma le sue condizioni non sono gravi. Sul posto una pattuglia della Guardia di Rocca per gestire il traffico della superstrada e ricostruire la dinamica del sinistro.