Ingrid Casali assolta in terza istanza: la gioia di Repubblica Futura

Ingrid Casali è stata assolta in terza istanza. Era accusata di aver offeso, in un post su facebook, l'onore dell'ex Segretario di Stato alla Sanità Roberto Ciavatta. Ne dà comunicazione Repubblica Futura in una nota. "Il Giudice per la terza istanza penale Oliviero Mazza ha posto fine alla incredibile vicenda giudiziaria di Ingrid Casali, aderente a Repubblica Futura, che era stata condannata in primo grado e in appello alla pena della prigionia per aver osato esprimere dubbi sulla opportunità del conferimento all’allora Segretario di Stato Roberto Ciavatta di un premio per l’attività da lui spiegata nella lotta alla violenza contro le donne. Detta sentenza stabilisce che l’imputata deve essere assolta, sancendo l’annullamento senza rinvio della sentenza d’appello".

Un sentenza accolta con gioia da Rf, "che consente ai cittadini di questo paese di continuare ad aver fiducia nel Tribunale sammarinese".