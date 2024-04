Morte Stefano Michi: venerdì i funerali a Dogana

Le autorità italiane hanno restituito il corpo di Stefano Michi alla famiglia, per celebrare le esequie. Venerdì alle 13.30 la salma partirà dall'Ospedale Bufalini di Cesena per raggiungere la Chiesa Parrocchiale "Santa Maria Ausiliatrice" di Dogana, dove alle 15 inizierà il funerale. Al termine il corpo sarà portato all'Ara Crematoria di Rimini. Questa sera alle 20.30, sempre in parrocchia è prevista una veglia di preghiera. La famiglia nell'epigrafe, chiede di ricordarlo con opere di beneficenza.

Il sammarinese morì l'11 aprile lungo la Consolare, a pochi metri dal Confine di Stato. Investito, mentre rientrava in bicicletta, dall'auto di un sammarinese che poi non si fermò a soccorrerlo per arrivare a casa sotto shock. Il 37enne si trova ora in una clinica bolognese specializzata in riabilitazione e psichiatrici.

Le autorità sammarinesi e italiane, che procedono per competenza territoriale, collaborano per ricostruire la dinamica e le possibile cause dell'incidente mortale. La Polizia Civile, infatti, aveva rintracciato l'investitore in territorio sammarinese informando poi le autorità giudiziarie italiane. All'Ospedale di Stato l'automobilista era stato ricoverato per qualche giorno e sottoposto alle analisi di rito.