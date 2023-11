Violento scontro a Faetano, tra camion e auto. Macchina distrutta, pochi giorni per conducente

le immagini dell'incidente

Una violento incidente è avvenuto intorno intorno alle 18 di lunedì in strada del marano a Faetano. Si sono scontrate una utilitaria e un camion. L'auto, una C3 targata San Marino, è andata praticamente distrutta. Sul posto l'ambulanza del 118 che ha soccorso il conducente, un 53 enne residente sul Titano e rimasto cosciente. È stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Stato per ulteriori accertamenti: ha riportato una piccola frattura, per lui pochi giorni di prognosi. Illeso l'autista del camion.

La Polizia Civile è intervenuta per i rilievi. Tra le ipotesi quella che la vettura stesse procedendo su strada del marano in direzione Faetano, quando, all'altezza dell'LCS Beauty, si è schiantata contro la fiancata del camion che procedeva in senso contrario e all'altezza dell'azienda di profumi stava svoltando a sinistra, per entrare nel parcheggio. Agenti impegnati anche a regolare il traffico in una strada trafficata.

Un impatto violentissimo che aveva fatto temere il peggio ai soccorritori.