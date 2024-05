Oggi si giocano le semifinali play-off con due partite dal grande fascino. Alle 15 ad Acquaviva si sfidano La Fiorita – Murata: sarà possibile seguire la partita in diretta su San Marino RTV (canale 831 dtt, 520 Sky, 93 Tivùsat e in streaming). Alle 17.30 a Montecchio, scendono in campo invece Cosmos e Tre Penne.