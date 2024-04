Sums femminile: successo per l'incontro "Invecchiare in buona salute: proviamoci!"

Attenzione all'invecchiamento in buona salute. La SUMS femminile ha organizzato la conferenza "Medicina di Prossimità e influenza dell’ambiente" per affrontare il tema con il geriatra Carlo Renzini, nella sala conferenze dell’associazione in via Tonnini. Per ambiente non si intende solo l'ambiente fisico ma anche il contesto sociale, l'abitazione, il nucleo familiare, le relazione con gli altri.

"Per un invecchiamento di successo 4 sono le cose fondamentali - ha spiegato Renzini - alimentazione, movimento, coesione sociale e la proiezione dell'anziano, il suo stato d'animo". E mentre si discute sulla creazione di un polo di eccellenza sulla medicina geriatrica la SUMS si chiede cosa può fare la comunità per i suoi anziani e quale sia il ruolo del terzo settore auspicando azioni di sussidiarietà, co-programmazione e co-progettazione nell'ambito del welfare sammarinese. "Abbiamo lanciato l’idea del silver co-housing - spiega Orietta Orlandoni Ceccoli, pres Sums femminile -. Noi non abbiamo la capacità di realizzare un progetto così, però potremmo anche vedere insieme ad altri delle ipotesi progettuali che possono essere delle sperimentazioni. Il dialogo, il rapporto civile tra le organizzazioni, io credo sia un aspetto che possa dare a questo Paese delle prospettive di sviluppo, rispetto alle situazioni di emergenza e di crisi attuali". Nel video l'intervista a Orietta Orlandoni Ceccoli, pres Sums femminile.