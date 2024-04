Nuove rotte dal Fellini: si vola anche in Egitto e Grecia

L’aeroporto di Rimini - San Marino continua ad aggiungere qualche tassello al tabellone dei voli. Oltre al collegamento con Bucarest in Romania. E' stato annunciato anche il ritorno dei voli per Sharm el Sheik e Marsa Matruh in Egitto, oltre a nuovi voli per Creta Heraklion in Grecia con Neos.



Gli altri voli dal Fellini sono: Cracovia, Kaunas, Londra, Vienna, Budapest, Palermo e Cagliari con Ryanair, Lussemburgo con Luxair, Tirana con Wizzair, Bucarest con Bees, Sofia con Bulgaria Air, Vilnius con GetJet e Riga con Air Baltic.