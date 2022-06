CORDOGLIO L'ultimo saluto a Maurizio Moretti

Questa mattina, nel santuario di Valdragone, l'ultimo saluto a Maurizio Moretti. Il 41enne di San Marino è rimasto vittima di un incidente stradale, lo scorso giovedì, in via Piana. Grande partecipazione al dolore dei familiari e degli amici di una vita, per un uomo amante dello sport. Per permettere la partecipazione dei colleghi alle esequie, l'Ufficio Pianificazione Territoriale e per l'Edilizia è rimasto chiuso per un paio d'ore.

