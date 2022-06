San Marino: morto sul colpo Maurizio Moretti, era diventato padre da poco

Si chiamava Maurizio Moretti, 41 anni di Domagnano, il centauro vittima giovedì sera di un incidente stradale in Città. Era dipendente pubblico. L'impatto della sua Bmw contro una minicar condotta da un ragazzo minorenne non gli ha lasciato scampo. È deceduto sul colpo. Inutile il tentativo di rianimarlo del 118 giunto sul posto insieme alla Polizia Civile che ha chiuso la strada per diverse ore. Una mancata precedenza sarebbe all'origine dello scontro, con la moto che saliva verso la Porta del Paese e la microcar che si stava immettendo in via piana, da via Tonnini, sulla corsia discendente. Una dinamica al vaglio degli agenti del Comando di Murata e del commissario della Legge Roberto Battaglino, giunto sul posto.

Una vera e propria tragedia per la famiglia, già colpita in passato dalla morte di un fratello per incidente sulle due ruote, acuita dal fatto che lo scorso ottobre, Maurizio Moretti, era diventato padre di una bimba.