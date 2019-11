GIUSTIZIA SOCIALE La CSU aderisce allo sciopero per il clima: “Vogliamo respirare il nostro futuro” La Centrale Sindacale Unitaria invita lavoratori e pensionati ad unirsi ai giovani del Fridays For Future

La CSU raccoglie l'invito del movimento Fridays For Future San Marino per una nuova protesta sul Pianello, in programma venerdì 29 novembre alle 10.00. “Per fronteggiare l’emergenza climatica e per chiedere un radicale cambiamento del modello di sviluppo che consenta di raggiungere, entro il 2030, tutti gli obiettivi dell’Agenda Onu sullo sviluppo sostenibile, aderiamo e sosteniamo il quarto sciopero globale per il clima in agenda venerdì 29 novembre”, scrivono i segretari generali. “La battaglia per proteggere il Pianeta Terra - sottolineano Giuliano Tamagnini (CSdL) e Gianluca Montanari (CDLS) - è una battaglia anche per la giustizia sociale, per la democrazia, per l’equità all’interno dei Paesi e fra diverse generazioni. Ed è una battaglia per il diritto alla partecipazione nei processi decisionali”. Del resto, sottolineano, gli obiettivi dello sciopero coincidono con le richieste del sindacato europeo e mondiale per l'avvio di una conversione ecologica dell’economia in grado di garantire uno sviluppo sostenibile e posti di lavoro di qualità.



