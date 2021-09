RTV La Rai chiede al DG Romeo di prolungare il suo mandato fino al 30 novembre

La Rai chiede al DG Romeo di prolungare il suo mandato fino al 30 novembre.

Si risolve sul filo di lana il rischio della continuità aziendale a San Marino Rtv. Il 10 settembre Carlo Romeo sarebbe infatti dovuto andare in pensione per raggiunti limiti di età La Rai invece gli ha chiesto oggi di mantenere l'incarico fino al 30 novembre, in attesa del suo successore che verrà nominato a breve ma che prenderà l'incarico dal 1° dicembre. Il Dg Carlo Romeo ha accettato la richiesta fatta dalla Rai e domani sarà a Roma per le procedure relative. In merito invece all'articolo uscito oggi sul Fatto Quotidiano e a quanto si scrive sulla San Marino Rtv, il Dg Carlo Romeo ha dichiarato "Purtroppo il Fatto è tradizionalmente impreciso quando parla di Rtv. Nel 2016 ad esempio era stato condannato per un articolo su di noi, portando nelle nostre casse, se non ricordo male, 20.000 graditissimi euro".

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: