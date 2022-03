La Serenissima, Orlandoni Ceccoli scrive alla Consulta. "Non smetta di scrivere"

La Serenissima, Orlandoni Ceccoli scrive alla Consulta. "Non smetta di scrivere".

La professoressa Orlandoni Ceccoli ha preso carta e penna e scritto una lettera alla Consulta per l'Informazione dopo il deferimento a giudizio penale per aver scritto sul giornale La Serenissima. La Ceccoli sottolinea che da anni invia scritti personali alle varie testate giornalistiche del territorio senza percepire alcun compenso. Alla Consulta chiede se sia ancora possibile, come libera cittadina, la pubblicazione di analisi e commenti senza rapporti di lavoro. A stretto giro la riposta del direttivo della Consulta, che nel ringraziarla per la puntuale analisi della situazione la esorta: “La invitiamo a non sospendere le sue interlocuzioni con i media, convinti come siamo si tratti di un legittimo e insopprimibile diritto, fondamentale per l'arricchimento del confronto e del dibattito pubblico”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: