CONSULTA SAMMARINESI ALL'ESTERO Lavoro e sviluppo economico al centro dell'ultima giornata di incontri Nella mattinata i confronti con i Segretario di Stato al Lavoro e Industri Teodoro Lonfernini e Fabio Righi. Intervento anche del rettore dell'Università di San Marino Corrado Petrocelli

Quarto e ultimo giorno di lavori per la Consulta dei Sammarinesi residenti all'estero. Oggi gli incontri con i Segretari di Stato Teodoro Lonfernini e Fabio Righi e il rettore dell'Università di San Marino Corrado Petrocelli. Lonfernini ha spiegato ciò che è stato fatto nell'ultimo anno e mezzo e quello che si farà nei prossimi mesi nel mercato del lavoro. "Entro il 31 dicembre – sottolinea - cercheremo di produrre un nuovo progetto di legge che tratti l'intero mondo lavorativo". Nonostante la pandemia scende il tasso di disoccupazione in territorio; dato positivi evidenzia Lonfernini ma che non ci “deve far sedere”. Rimarcata poi l'importanza del percorso di associazione all'Unione Europea.

"Sulla disoccupazione - aggiunge Lonfernini - dobbiamo continuare a lavorare affinché la nostra economia risponda e quell'economia oggi deve rispondere anche a concetti estremamente molto più allargati anche attraverso l'importante spinta che stiamo concedendo al negoziato per l'associazione all'Unione Europea, perché all'interno di quel concetto si muoverà una delle parti più importanti sulle quattro libertà che riguarda chiaramente la mobilità delle persone anche per ragioni di lavoro".

Sul quadro dello sviluppo economico il Segretario Fabio Righi ha illustrato i prossimi traguardi da raggiungere: dalla sburocratizzazione e digitalizzazione del sistema sammarinese, al lavoro di sinergia con l'Italia per un tavolo di sviluppo economico permanente tra i due paesi.

“Serve attrarre nuove entrate – spiega Righi – in modo competitivo. Chi è convinto di poter tornare a fare quello che si faceva e di utilizzare i paradigmi economici che hanno tenuto fino al 2006/2008 credo abbia una visione distorta della realtà ma in modo convinto dovremmo andare verso una totale apertura, una totale trasparenza del sistema ma, ci tengo a dirlo, mantenendo una competitività forte soprattutto dal punto di vista economico".

Il rettore Corrado Petrocelli ha infine illustrato i progressi compiuti dall'ateneo sammarinese negli ultimi anni in territorio e l'inserimento in importanti organismi internazionali: “Al giorno d'oggi per un'università – evidenzia - è fondamentale essere inseriti in una rete”.

Nel servizio le interviste a Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato al Lavoro) e Fabio Righi (Segretario di Stato Industria)

