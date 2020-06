TURISMO “Lontana dai luoghi comuni, vicina a te”: presentata la nuova campagna turistica dedicata all'outdoor Il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati: "Un prodotto che risponde all'esigenza di poter orientare i flussi turistici in spazi aperti"

“Lontana dai luoghi comuni, vicina a te”. È questo lo slogan del progetto di promozione turistica presentato oggi dalla Segreteria di Stato al Turismo che unisce diverse realtà del territorio per creare un offerta il più completa possibile. In numeri si riassume in 3 mesi di esposizione, 25 pagine, 320 impianti affissioni, 4 maxi impianti, 12 milioni di impression online per oltre 30 milioni di contatti.

Campagna che si focalizza su un aspetto principale: il mondo outdoor. “Il Covid ci ha inevitabilmente dettato nuove regole di comportamento e gestione in ambito turistico – sottolinea il Segretario di Stato Federico Pedini Amati – per questo abbiamo lavorato ad offerta che raccolga le bellezze del nostro territorio e garantisca nello stesso tempo sicurezza”. “Questa è solo la prima di altre campagne di comunicazione. A breve – aggiunge – presenteremo una serie di eventi per rilanciare il nostro centro storico dopo l'emergenza covid”.

Il progetto outdoor è stato studiato in sinergia con le realtà del territorio già attive, alcune già strutturate in forma commerciale: Club Alpino San Marino, i Lunghi Archi di San Marino, San Marino Trekking, Volo Libero San Marino, San Marino Cycling Experience, Ebikexperience, Falconeria Sammarinese, San Marino Underground (speleologia), Guide Turistiche Sammarinesi.

Il Direttore dell’Ufficio del Turismo Nicoletta Corbelli ha presentato il concept della campagna caratterizzata anche dalla nuova veste del logo Visitsanmarino, che abbraccia i colori verde e azzurro richiamando gli spazi aperti e la natura. Realizzato anche un video promozione della campagna e presto sarà online il nuovo sito web con tutti i pacchetti turistici disponibili.

Nel servizio l'intervista al Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati

Leggi il comunicato stampa dell'Ufficio Turismo

I più letti della settimana: