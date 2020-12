Maurizio Costanzo "Cavaliere di Sant'Agata", Lonfernini consegna l'onorificenza

Maurizio Costanzo insignito del Cavalierato di sant'Agata. L'onorificenza gli è stata consegnata a Roma dal Segretario all'Informazione Lonfernini, come riconoscimento per la promozione di San Marino, di cui - si legge in una nota - "ha sempre rispettato e tenuto alto il nome".

