VALUTAZIONE Moneyval: esperti soddisfatti della disponibilità dimostrata dalle autorità Concluso a San Marino il 5° ciclo di valutazione antiriciclaggio. La pubblicazione del report è attesa a giugno 2021

Il Moneyval è l'organismo del Consiglio d'Europa che valuta le misure adottate dai singoli paesi contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. San Marino è stata sottoposta in questi giorni al 5° round di valutazione ma lo scambio di informazioni per giungere ad un report proseguirà probabilmente anche nei prossimi mesi. La pubblicazione è prevista a giugno 2021. Una data suscettibile di variazioni in funzione dell'emergenza Covid, fattore che tra l'altro – a causa della conseguente crisi economica – espone qualunque paese a maggiori rischi di riciclaggio di denaro da parte della criminalità organizzata. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Il quinto ciclo di valutazione del Moneyval – riferisce una nota della Segreteria Affari Esteri - mira a verificare le pratiche in atto negli Stati in merito al recepimento delle raccomandazioni del Financial Action Task Force che sono riconosciute a livello globale come norme antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo. Gli esperti, che nel tardo pomeriggio di ieri sono stati ricevuti in udienza privata a Palazzo Pubblico dai Capitani Reggenti, si sono detti soddisfatti della disponibilità dimostrata dalle autorità sammarinesi.



