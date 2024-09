INCIDENTE Morte Gasperoni: il magistrato ha disposto l'autopsia

Morte Gasperoni: il magistrato ha disposto l'autopsia.

Il magistrato vuole vederci chiaro nella morte di Quarto Gasperoni, il motociclista di Serravalle rimasto vittima di un incidente domenica scorsa: infatti ha disposto l'autopsia sul corpo dello sfortunato 78enne. Non si esclude infatti che un malore possa essere stato all'origine della perdita di controllo della Bmw che stava guidando.

L'uomo, dopo essere stato sbalzato dal mezzo, ha colpito un paletto, riportando traumi gravissimi, tanto che il medico del 118 non ha potuto che constatare il decesso.

Profondo cordoglio in Repubblica per la sua scomparsa: una famiglia molto conosciuta tanto che alcune squadre di calcio hanno sui social hanno scritto messaggi di cordoglio per la sua scomparsa e di vicinanza ai figli, ex giocatori e dirigenti.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: