Incidente mortale a Domagnano: perde la vita sammarinese di 78 anni

Incidente mortale, poco dopo le 11, lungo la corsia ascendente della superstrada, a Domagnano, poco dopo la nuova rotatoria, che precede il rettilineo di fronte all'ex Symbol. A perdere la vita un sammarinese, classe 1946, che ha perso il controllo della moto Bmw di grossa cilindrata che stava conducendo, finendo a terra. Pare che nel sinistro non siano coinvolti altri mezzi.

I sanitari del 118, intervenuti sul posto, hanno tentato invano di rianimarlo per diversi minuti, ma l'uomo non ce l'ha fatta. Sul posto diverse pattuglie di Polizia, Gendarmeria e Guardia di Rocca che hanno temporaneamente chiuso la strada per i rilievi dell'incidente, così da poterne accertare la dinamica.