CONCORSO Nasce il "Premio Letterario Numismatico San Marino"

Nasce il concorso dell'Associazione Numismatica Sammarinese per premiare i migliori scritti a tema numismatico. Verranno premiate le tre opere ritenute più meritevoli, in italiano o in inglese, con delle monete d'oro di San Marino.

I testi verranno valutati dal Dott. Giuseppe Chiarelli, presidente e fondatore dell’Associazione Numismatica Sammarinese, il Prof. Bruno Callegher, professore ordinario di Numismatica all’Università degli Studi di Trieste, il Prof. Giuseppe Colucci, studioso di numismatica medievale e il Dott. Roberto Ganganelli, direttore della rivista Cronaca Numismatica.

È possibile partecipare al Premio Letterario Numismatico San Marino inviando la propria candidatura entro il 22 novembre. Il vincitore verrà annunciato il 5 dicembre.



