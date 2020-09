Associazione Numismatica Sammarinese: bando per il 1° "Premio Letterario Numismatico San Marino"

L'Associazione Numismatica Sammarinese ha pubblicato il bando per il 1° "Premio Letterario Numismatico San Marino" per premiare i migliori 3 scritti a tema numismatico.

L'Associazione Numismatica Sammarinese è lieta di annunciare la pubblicazione del bando del primo "Premio Letterario San Marino". Possono partecipare tutti gli scritti a tema numismatico, in italiano o in inglese. Gli scritti saranno letti dalla giuria che vanta nomi importanti nell'ambito della numismatica:

Dott. Giuseppe Chiarelli, presidente e fondatore dell’Associazione Numismatica Sammarinese

Prof. Bruno Callegher, professore ordinario di Numismatica all’Università degli Studi di Trieste

Prof. Giuseppe Colucci, studioso di numismatica medievale

Dott. Roberto Ganganelli, direttore della rivista Cronaca Numismatica e futur

Numismatico Italo Vecchi, esperto internazionale di monetazione Etrusca e classica in generale

Gli scritti dovranno pervenire tramite email all'indirizzo associazione@numismatica.sm.

Saranno premiate le tre opere ritenute più meritevoli.

Il bando integrale del concorso è disponibile al seguente indirizzo:

https://www.numismatica.sm/premio-letterario-numismatico-san-marino/



Comunicato stampa

Associazione Numismatica Sammarinese