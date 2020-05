GIORNATA INTERNAZIONALE DELL'INFERMIERE "Né angeli, né eroi, solo veri professionisti della salute"

“Grande è la riconoscenza nostra, delle istituzioni e di tutti i cittadini per il lavoro svolto, unitamente a tutti gli operatori della sanità, per fronteggiare questo particolare momento di emergenza”. È il messaggio che i Capitani Reggenti Alessandro Mancini e Grazia Zafferani rivolgono a infermiere ed infermieri nella giornata che li celebra in tutto il mondo. “Un lavoro – aggiungono - svolto in prima linea, con grande abnegazione e spirito di servizio per poter garantire la salvaguardia e la tutela della salute di tutti i nostri cittadini”.

“Né angeli, né eroi, solo veri professionisti”. Così l'Istituto per la Sicurezza Sociale ringrazia il comparto infermieristico. Un ruolo primario sempre in prima linea, insieme a tutti i sanitari, nella lotta all'epidemia. L'Associazione Infermieristica Sammarinese si aggiunge ai ringraziamenti nei confronti dei propri colleghi e sottolinea la necessità di regolamentare la professione in modo da uniformarsi agli standard internazionali in materia. Punto quest'ultimo sottolineato anche dal vice presidente del Comites Alessandro Amadei: “Oltre a ringraziare infermieri ed infermiere per l'importante lavoro che hanno svolto e continuano a svolgere ci auspichiamo che si risolva il prima possibile il problema del mancato riconoscimento della professione fuori da San Marino”.

Nel servizio l'intervista a Andrea Ugolini (Vice Presidente Associazione Infermieristica Sammarinese)

